Nevarni skiroji privedli do priporočila koles

Ne le pri avtomobilih, elektrifikacija zadnja leta močno posega tudi na druga področja mobilnosti, pri čemer je še posebej v porastu uporaba električnih koles in skirojev. Ker ti zahtevajo manj fizičnega napora, so pri njihovi uporabi številni preveč drzni, zato prihaja tudi do več poškodb.