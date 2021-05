Gregor Rozman, selektor Slovenije:

»Celoten turnir smo odigrali na kar zelo zavidljivi ravni, ne glede na to, kdo je bil naš nasprotnik. Ne glede na to, da ekipi Luksemburga in Izraela nista bili ravno konkurenčni, je bilo vseeno potrebno stopiti na igrišče in odigrati svojo igro. Najbolj sem vesel, da smo se držali tistega, kar smo se dogovorili v garderobi, da smo prikazali igro z majhnim številom lastnih napak in da se je pokazalo, da lahko v vsakem trenutku računam na vsako od trinajstih igralk. To je tisto najbolj pomembno, kar smo odnesli od turnirja, poleg seveda tega, da nismo izgubili niti niza in da v Maribor nosimo poln izkupiček devetih točk.«