Koprska občina dodatno brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi organizira vsak konec tedna od 12. februarja dalje. V prvih dveh mesecih so dnevno testirali približno 740 oseb, v aprilu 935 oseb, medtem ko so v maju dnevno odvzeli 1472 brisov. Testiranje poteka tudi ta konec tedna, zaradi velikega povpraševanja pa so testiranje izjemoma organizirali tudi v petek popoldne, so pred dnevi sporočili z mestne občine.

Kot so pojasnili za STA, izvajalci hitrih testov nimajo podatka o razmerju med domačini in »turisti«, a dodajajo, da gre po večini za domačine.

Sicer pa bo koprska občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Koper in zdravstvenim zavodom Cor Medico iz Ljubljane brezplačno vikend testiranje izvajala tudi v juniju. Brise bodo še naprej odvzemali vsako soboto in nedeljo med 9. in 17. uro na vstopni covid točki na Bonifiki. Predhodno naročanje ni potrebno, prebivalci se lahko na odvzem brisa pripeljejo z avtomobilom ali pridejo peš, s seboj pa morajo imeti osebni dokument.

Da bi preprečili dolge vrste in gnečo, na občini ljudi pozivajo, naj se testiranja udeležijo čez ves dan. Sicer je med čakanjem v vrsti nujno spoštovati vse zaščitne ukrepe, predvsem ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitne maske.

Redno hitro testiranje, ki je namenjeno občanom Kopra in Ankarana, pa med tednom izvajajo v Zdravstvenem domu Koper. Brise odvzemajo na vstopni covid točki ob zdravstvenem domu na Bonifiki, ob torkih, sredah in četrtkih med 13. in 16. uro, predhodno naročanje prav tako ni potrebno.

Na občini so ob tem navedli še, da se bo s prvim junijem lokacija za izvajanje hitrih testiranj za izjeme, ki lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno na domu, seli iz zadružnega doma v prostore stare pekarne na naslovu Spodnje Škofije 182. Testiranja tam potekajo ob torkih med 8. in 18. uro ter ob četrtkih in petkih med 8. in 16. uro.