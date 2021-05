Danes med kolesarji taktiziranja ni bilo, na polno je šlo od samega začetka 20. etape dirke po Italiji. Kolesarji so se spopadli na 164 kilometrov dolgi etapi od Verbanie do Valle Spluga. Na njej so morali premagati tri vzpone prve kategorije in več kot štiri tisoč metrov nadmorske višine. Odlična priložnost, da najboljši še enkrat poskusijo ogroziti Egana Bernala, ki je bil pred etapo zanesljivo na prvem mestu v skupnem seštevku. Za napad se je odločil Damiano Caruso, ki se je od glavnine odpeljal na spustu po prvem vzponu. Z napadom mu je uspelo priti do etapne zmage, a Bernala resneje ni mogel ogroziti, saj je Kolumbijec etapo končal na drugem mestu.

Caruso dobil zavezništvo ekipe DSM Prvih 60 kilometrov etape je bilo pretežno ravninskih, a ker je šlo za odločilno etapo, je glavnina tudi ta čas vozila na polno. Bega niso spustili dlje od pet minut prednosti, pred začetkom prvega vzpona na Passo San Bernandin je prednost že padla na manj kot tri minute. Na najdaljšem klancu letošnjega Gira, ki je bil dolg skoraj 24 kilometrov, je močan tempo sprva narekovala ekipa BikeExchange, nato pa so se na čelo postavili kolesarji iz ekipe DSM. Ti so prednost ubežnikov do vrha vzpona, ki je bil na več kot 2000 metrih nadmorske višine in kjer je kolesarje zopet pričakal sneg, zmanjšali na manj kot minuto. Cesta na spustu je bila kljub lepemu vremenu mokra in spolzka, zato so nekateri kolesarji spust prevozili malce previdnejše. To pa je izkoristila ekipa DSM, ki si je z Romainom Bardetom želela etapne zmage, priključila pa sta se Damiano Caruso in Pelo Bilbao iz ekipe Bahrain-Victorius. Privozili so si prednost in ujeli ubežnike, glavnina je zaostala dobre pol minute.

Ineo še enkrat pokazal svojo moč Takoj po spustu so se kolesarji zopet začeli vzpenjati, tokrat na prelaz Splügenpass, ki so ga začeli iz švicarske strani, kamor so zavili po prvem vzponu. Tempo v glavnini je morala prevzeti ekipa Ineosa, ki ni smela dopustiti, da bi Caruso šel predaleč. Prednost Italijana, ki so mu veliko pomagali kolesarji DSM-ja, ni nikoli narasla na več kot minuto. Bernal pa je imel ob sebi še štiri pomočnike, s čimer je Ineos še vedno imel vse pod nadzorom. Spust iz Splügenpassa je bil še bolj zahteven kot prvi, a tukaj ni tvegal nihče. »Na glavo« ni šel niti Caruso.