Prvega letošnjega mladiča so pričakali tudi v čredi kozorogov, v kratkem se nadejajo naraščaja pri damjakih. Maja in junija koti jelenjad tudi v naravi, ki pa se ji po opozorilu ZOO Ljubljana nikakor ne smemo približevati ali jo prijemati.

Mladiči so sprva preveč nebogljeni, da bi lahko ubežali nevarnosti, zato je narava poskrbela za drugačno zaščito. Ob rojstvu so brez vonja, saj jim žleze še ne delujejo, so varovalne barve in vzorca, obenem pa jim nagon pomaga, da ves čas, ko se samice prehranjujejo in počivajo drugje, mirno in skrito čakajo na čas dojenja. Tako se najlažje prikrijejo pred plenilci.

Tudi v živalskem vrtu se mladiči prve dni skrijejo v zavetje rastlinja. Na svojih sprva nekoliko majavih in negotovih nogah pa vsak dan bolj spretno sledijo samicam, so zapisali v sporočilu za javnost.

Obiskovalce zato v teh dneh še posebej vabijo na spoznavanje z jelenjadjo, kjer se bodo lahko srečali z največjima predstavnikoma slovenskih in evropskih gozdov, obenem pa poskusili razvozlati skrivnost, kako raste rogovje in zakaj imajo pri severnih jelenih ta čas na glavi rogovje vsi odrasli predstavniki.