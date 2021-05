Svoje znanje in prepričanja deli z drugimi, natančneje na križarjenjih po jadranski obali, za katera zaračunava dobrih 2600 evrov (nekaj več kot 20.000 kun) na osebo. Lani križarjenja zaradi epidemije ni bilo, zato se letošnje poletje, kot vse kaže, Tajčina potovanja vračajo. Da je pri svojih 50 letih v odlični formi, je sledilcem na instagramu pokazala tudi s fotografijo zavidljive linije svojega telesa. »Ni čarobne palice za preobrazbo življenja, nekega čudežnega eliksirja ali formule v treh, petih ali desetih korakih. Kar sem se naučila skozi pogovore z drugimi, literaturo in osebne življenjske izkušnje, od uspeha na Hrvaškem in odhoda ter gradnje nove kariere v novi državi do boja proti depresiji in tesnobi ter izgube očeta in moža, je, da je vsaka preobrazba proces, ki pa ga lahko vedno začnemo sami,« je povedala Tajči, ki že leta živi v Nashvillu, kjer ima skupino, s katero ustvarja predvsem duhovno glasbo.

Pripravila Vesna Levičnik in Matjaž Terzič