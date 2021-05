Neda Ukraden razkrila recept za popolno postavo

Pevka Neda Ukraden (70) je razkrila, da se je med pandemijo koronavirusa zredila za štiri kilograme, razlog pa je pripisala slabši telesni aktivnosti. Kot je povedala, je v času epidemije tudi veliko kuhala. Zato se je pred kratkim odločila vzeti v roke in spremenila prehrano. V svoj vsakdanji ritem je vnesla tudi redno gibanje. In prav na račun discipline in novih pravil se je zlahka vrnila k svojim idealnim telesnim meram. Kot je povedala estradnica, njena prehrana temelji na beljakovinah, izogiba se ogljikovim hidratom, prav tako tudi vsem sladkim skušnjavam. »Med pandemijo sem pridno nabirala kilograme. V zadnjem letu se je tudi ritem mojega življenja popolnoma spremenil – nisem se gibala, nisem telovadila, ves čas sem kuhala, zato sem se zredila. Živim s hčerko in njeno družino, zato sem zanje vedno kaj pripravljala. Najraje pite in palačinke. Ob praznikih so bile tako torte in pite nepogrešljive na naši mizi,« je povedala Neda Ukraden.