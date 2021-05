Začetek domače atletske sezone v mednarodni ligi Telekom Slovenije je bil v znamenju ptujskega orjaka Kristjana Čeha. Dvaindvajsetletni Štajerec je na domačem stadionu na Ptuju izboljšal državni rekord, ki ga je junija lani postavil v Mariboru. Metalec diska je orodje vrgel 69,52 m daleč, kar je bilo 77 cm dlje kot kadarkoli doslej. Hkrati je Čeh, ki vadi pod taktirko Gorazda Rajherja, izboljšal evropski rekord do 23 let ter postavil drugi izid sezone na svetu. Dlje je pred šestimi dnevi v domačem Helsingborgu disk zalučal le še Šved Daniel Stahl (69,71 m).

Da je Kristjan Čeh izvrstno pripravljen že na začetku sezone, je dokazal tudi z drugimi meti. V prvem poskusu je vrgel orodje 66,20 m daleč, v drugo mu je uspel rekordni dosežek. V tretjem poskusu je disk poletel še dlje, a je prestopil. Sledile so daljave 63,38 m, 69,14 m ter 68,73 m. »Pred prvo tekmo sezone nisem imel kakšnih velikih pričakovanj, a sem že v prvi seriji izvrstno vrgel. Potem je disk le še letel in letel. Čutim, da sem dobro pripravljen, dobro smo delali pozimi. Le še nekaj fines moram popraviti, pa bo še bolje,« je za STA povedal Kristjan Čeh ter priznal, »prejšnji rekord sem dosegel v Mariboru, tega pa na domačem stadionu, na katerem skoraj vsak dan treniram. Krog za izmet je nov, šele drugič sem bil na njem, a pokazalo se je, da je res odličen. To je prvi teden po procesu treninga, res lepo sem začel sezono. Tudi veter je bil na moji strani.«

Če je imel Čeh, ki je tekmoval od 17.30 naprej, srečo z vremenom, so je imeli v nadaljevanju manj organizatorji. Le četrt ure po koncu meta diska je najprej dež, nato pa močan veter prekinil tekmovanje. Troskok so organizatorji prestavili v dvorano, tek na 200 m pa je odpadel, tako da sta Maja Mihalinec Zidar in Nick Kočevar ostala brez nastopa na 200 m. Nekaj slabe volje je bilo, a je Kristjan Čeh poskrbel, da je bil ptujski miting zgodovinski.