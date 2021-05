Po izredno zanimivem četrtfinalu, v katerem je v kar treh od štirih primerov o potniku v polfinale odločala peta tekma, je v košarkarski evroligi čas za zaključni turnir četverice. Danes ob 18. uri se bosta v Kölnu najprej pomerila CSKA in Anadolu Efes, ob 21. uri pa še Barcelona in Milano. Slovenska košarka svojega predstavnika na sklepnem dejanju najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja nima, bosta pa v Kölnu na delu slovenska sodnika Saša Pukl in Matej Boltauzer. Finale bo v nedeljo ob 20.30.

CSKA – Anadolu Efes: Prvi polfinalni obračun bo ponovitev finala iz leta 2019, v katerem je na koncu zmago slavil CSKA. Šlo bo za obračun dveh najboljših napadalnih ekip evrolige, saj Moskovčani povprečno dosegajo po 84,4 točke na tekmo, medtem ko Carigrajčani 84,1. Anadolu Efes je dobil dva od zadnjih treh medsebojnih obračunov, pred tem pa jih je kar deset zapored dobil ruski klub, za katerega je to že dvajseti nastop na zaključnem turnirju četverice, kar je največ od vseh ekip v zgodovini tekmovanja. CSKA je šel do konca v osmih primerih, medtem ko Anadoluju Efesu v treh poizkusih še ni uspelo osvojiti evrolige. »Imamo nekaj različnih načrtov, od poteka tekme pa bo odvisno, katerega bomo uporabili. Poskusili jih bomo omejiti, ustaviti se jih ne da,« pravi trener CSKA Dimitrios Itoudis. Njegov kolega na klopi Anadoluja Efesa Ergin Ataman pa izpostavlja, da morajo biti njegovi igralci pripravljeni na fizično trdno tekmo, če bodo želeli v finale.

Barcelona – Milano: Špansko in italijansko moštvo že nekaj časa nista okusila igranja na zaključnem turnirju četverice. Medtem ko je bila Barcelona v polfinalu evrolige nazadnje leta 2014, pa Milano na to čaka dolgih 29 let. »So ekipe, ki ti ustrezajo, in tiste, ki ti ne. Zaradi fizične moči igralcev, njihove višine in raznovrstnosti je Barcelona za nas sila neugoden nasprotnik. Morali bomo biti iznajdljivi, če želimo upati na uspeh,« pravi trener Milana Ettore Messina, za katerega je to dvanajsti zaključni turnir evrolige v trenerski karieri. Klub, ki ga vodi, pa je lovoriko do zdaj osvojil trikrat. Barcelona na drugi strani je bila najboljši klub v Evropi dvakrat. »Milano je bil na obeh tekmah proti nam v rednem delu sezone brez nekaterih pomembnih posameznikov. Imajo igralce, ki so odlični v igri ena na ena. Temu dajemo največji poudarek pri pripravi,« je razkril trener Barcelona Šarunas Jasikevičius.