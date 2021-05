Čeprav je Krka na prvi finalni tekmi državnega prvenstva doživela hud udarec, saj jo je Cedevita Olimpija ugnala za neverjetnih 52 točk, prehudega razočaranja na obrazih Novomeščanov ni bilo videti. Kot da bi bili že med tekmo sprijaznjeni s porazom in hkrati z mislimi že pri drugi. Pretiranega veselja pa ni bilo niti pri Ljubljančanih. Jasno, za obema moštvoma je le prva finalna tekma, na naslednji pa dogajanje na njej več ne šteje, kar so po koncu poudarjali prav vsi akterji v Stožicah.

Trener Krke v Stožicah ni mogel računati na izredno pomembnega nosilca Jureta Škifića, ki je v finalu pokala dobil močan udarec v predel pod rebri, vprašanje pa je, ali bo nared za drugo tekmo. A Damjanović v tem ne želi iskati izgovorov. »Nekdo od zdravih igralcev ga bo enostavno moral nadomestiti. Gre za finale in treba je zdržati do konca. Utrujenost je prisotna, a tako pač je. V dani situaciji bomo dali od sebe maksimum. Verjemite mi, da bomo v Novem mestu pokazali drugačen obraz.«

Da se je Krka z velikim in nenadejanim uspehom v pokalu tako fizično kot emotivno izpraznila, je trener Dalibor Damjanović poudarjal že v nedeljo pozno zvečer na Kodeljevem, nato pa tudi naslednji dan na novinarski konferenci. A je hkrati po uvodnem finalnem obračunu iskreno priznal, da ni pričakoval takšnega potopa. Košarkarji dolenjskega moštva v sebi očitno niso imeli prave moči, da bi ponudili dostojen odpor tekmecu, ki je kar pokal od motivacije. »Kot ste videli, sem tudi precej rotiral in dajal igralcem, ki do zdaj niso igrali veliko, večjo minutažo. Nosilci so mi med tekmo enostavno potožili, da nimajo več moči. Zato smo raje nekoliko taktizirali in imeli v mislih že drugo tekmo v Novem mestu,« je pojasnil Dalibor Damjanović .

Murić: Z igralci smo pripravljeni na izziv druge tekme

Tudi pri Olimpiji tako visoke razlike na prvi tekmi niso pričakovali. A tudi zaradi spoštovanja do nasprotnika niso hoteli popuščati niti za sekundo. V košarki se stvari namreč hitro obrnejo, kar so Ljubljančani občutili tudi v polfinalu pokala. »Igralcem sem ob polčasu položil na dušo, da tekma nikakor še ni odločena. Čudne stvari se dogajajo v košarki in resnično nismo hoteli zapraviti tako visoke prednosti. Lahko jim samo čestitam, da so tudi v drugi polčas vstopili z enakim pristopom,« je bil zadovoljen Jurica Golemac, ki je razkril, da je po polfinalnem pokalnem porazu razmišljal, kako dvigniti moštvo, a je hitro uvidel, da se igralci zavedajo spodrsljaja in da so psihično že pripravljeni na finalne obračune.

Ob Dnevnikovem vprašanju, ali se po visoki zmagi boji, da bi se igralci preveč sprostili, je Golemac dejal, da ne. »Takoj po tekmi sem jim v slačilnici povedal, da je v zmagah samo 1:0 in da bo v Novem mestu na igrišče prišla povsem drugačna Krka. Zaradi poteka zaključnega pokalnega tekmovanja smo imeli v sebi jezo, zdaj jo imajo oni, ker bodo želeli pokazati, da takšna razlika ni realna.« Trenerjeve besede je potrdil tudi Edo Murić. »Visoka zmaga nas ne bo uspavala. 50 ali točka razlike, na koncu je samo 1:0 v zmagah. Zavedamo se, kaj nas čaka v Novem mestu. Tudi v ligi ABA nobena ekipa tam nima lahkega dela. Smo pa na izziv z igralci že pripravljeni.«