Finale letošnje evropske lige v Gdansku ob Baltiku na severu Poljske med Villarrealom in Manchester Unitedom je bil ena največjih dram v zgodovini nogometa. Po 175 minutah sta zmagovalca pet minut pred polnočjo odločila vratarja obeh finalistov. Potem ko se je tekma po rednem delu in podaljšku končala z remijem 1:1, so odločale enajstmetrovke. V desetih serijah je zadelo vseh 20 izvajalcev, odločitev je padla v enajsti seriji, ko sta kazenski strel izvajala vratarja. Junak je postal vratar Villarreala, Argentinec Gero Rulli, osmoljenec pa Španec v vratih Manchester Uniteda David De Gea. Rulli je najprej dosegel gol, nato pa ubranil slab strel španskega reprezentanta De Gea.

Vratar ni razmišljal o ničemer »Ko sem prišel na vrsto za strel, nisem razmišljal o ničemer, ker bi bilo to najslabše. Streljal sem z vso močjo, ki mi je po takšni noči ostala v telesu. Nato se spomnim le še tega, da je bila žoga v mreži. Niti v svojih najbolj norih sanjah si nisem predstavljal, da bom za osvojitev pokala izvedel zadnjo enajstmetrovko in nato naslednjo še ubranil,« je povedal Gero Rulli, ki brani le v pokalnih tekmovanjih, medtem ko je v španskem prvenstvu rezerva. Villarreal, ki prihaja iz mesteca s 50.000 prebivalci severno od Valencie, je prišel do največjega uspeha v 98-letni zgodovini kluba. To je sploh njegova prva lovorika. Villarreal je v najmočnejši španski ligi zaigral prvič leta 1998, a takoj izpadel v drugo ligo, iz katere so se že naslednje leto vrnili med najboljše. Najtežje obdobje v zadnjem desetletju je doživljal leta 2012. Junija tega leta je direktorsko pogodbo podpisal Manolo Preciado, ki so ga še isti dan po srčnem infarktu našli mrtvega v hotelski sobi. Villarreal so tedaj zapustili številni zvezdniki, izpostavimo Borja Valera, Diega Lopeza, Giuseppeja Rossija in Nilmarja. Posledica je bil izpad v drugo ligo, a se je Villarreal že naslednje leto znova vrnil v prvo ligo in leta 2016 prvič zaigral v ligi prvakov. Trener Unai Emery je že dobil vzdevek gospod evropska liga. Potem ko je med letoma 2014 in 2016 trikrat zapored osvojil ligo Evropa s Sevillo, je podvig ponovil z Villarrealom in zdaj ima poker zmag, potem ko je bil lani neuspešen z Arsenalom. »Zelo sem vesel. Vsi igralci so garali za ta trenutek. Zmaga je zaslužena, saj smo se odlično zoperstavili favoriziranemu tekmecu,« je povedal Bask Unai Emery, ki je klub z zmago popeljal v ligo prvakov, v kateri bo tako pet španskih klubov.

Ni mu pomagal niti »plonk listek« Manchester United je že štiri leta brez lovorike in po porazu je bila v garderobi popolna tišina. Na udaru kritik je trener, Norvežan Ole Gunnar Solskjaer: »Nismo igrali tako, kot znamo in zmoremo. Začeli smo dobro, tekmec je dosegel zadetek iz edinega strela v okvir gola. Ker je dobro zaprl vse prostore, nam je otežil delo. Nismo si priigrali dovolj velikih priložnosti. Zdaj ni čas za kazanje s prstom, kaj bi naredil drugače, a če ne osvojiš lovorike, vsega nisi naredil prav. Smo vedno boljši in le še korak nas loči od osvojitve pokala.« Vratar David De Gea ni ubranil niti ene izmed enajstih enajstmetrovk, čeprav so mu trenerji na brisačo nalepili »plonk listek«, v katero stran streljajo igralci Villarreala. Vsakič ga je pogledal, a navodil ni upošteval vedno, ampak je branil tudi po občutku. Na klopi je medtem sedel specialist za branjenje enajstmetrovk Dani Henderson, ki je mladi angleški reprezentanci do 21 let ubranil osem od 17 »penalov«.