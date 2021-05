Osemindvajsetletni Uroš, diplomant kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani in zaposlen na Jadralni zvezi Slovenije kot trener mladinske reprezentance v razredu Laser Standard, se z jadranjem ukvarja že od svojih ranih otroških let. S sestro Marušo, nekdanjo tekmovalno jadralko bosta predvidoma v nedeljo poskušala z jadrnico brez kabine prejadrati najmanj 360 navtičnih milj (iz Piranskega zaliva do Dubrovnika) in se s tem vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov.

Pričakujeta, da bo projekt na Jadranu trajal približno štiri dni in poudarjata, da so pogoji za rekord zelo striktni, veliko vlogo bo igralo tudi vreme. V času svoje regate ne smeta imeti nikakršnega stika s svetom, razen z morjem.

Navijači ju lahko spremljate preko spletnega omrežja layline.si.