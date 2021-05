Nogometaši Olimpije so si na Bonifiki v Kopru dali duška, potem ko so na krilih navijačev po zmagi proti Celju osvojili slovenski nogometni pokal. Bilo je tako burno, da je kristalni pokal končal v dveh kosih. Najprej so rajali s svojimi navijači na čelu z Green Dragons, med katere so zmetali večino svoje športne opreme; nekateri so preznojene drese in hlačke takoj oblekli. Ob podelitvi kolajn in pokala niso le nazdravili s pivom, ki ga je prispeval pokrovitelj tekmovanja Pivovarna Union, ampak so se v »nemškem slogu« z njim tudi veselo polivali. Milan in Željko Mandarić sta se na igrišču ponosno fotografirala s pokalom, ki je peta lovorika v šestih letih delovanja v Ljubljani (dva naslova državnega prvaka in trije pokalni). Obenem sta zadovoljna pogledovala proti čeku za 60.000 evrov (Celje je prejelo 10.000 evrov), ki bo ob pajčevini v blagajni dobrodošel za izplačilo premij za pokalni naslov.

Za konec so igralci ob spremljavi bučne jugoglasbe, za katero je s prenašanjem velikega zvočnika skrbel vratar Žiga Frelih, »vdrli« na novinarsko konferenco. S penino in pivom so zalili trenerja Gorana Stankovića (med proslavljanjem je dobil ureznino pod desnim očesom) in vratarja Nejca Vidmarja, ki je branil le na pokalnih tekmah in je eden najzaslužnejših za lovoriko, obliž po izgubi naslova državnega prvaka. Ob izenačenju Celja na 1:1 po 58 sekundah drugega polčasa se je Vidmarju začel vrteti film iz lanske sezone, ko so grofi Olimpiji speljali naslov državnega prvaka. »Nismo igrali tako, kot znamo. Naslov sta prinesla odločnost in značaj ekipe. Pred tekmo sem si rekel, da nas nič ne sme ustaviti na poti do lovorike. Naša zmaga je zaslužena,« je menil Nejc Vidmar.

Jezna Olimpija na poti do svojega sedmega pokalnega naslova z igro ni blestela, a je pokazala izjemno agresivnost, zato se je na igrišču iskrilo, željo po uspehu, moštvenega duha in učinkovitost ter imela kanček športne sreče, ko je trpela ob ofenzivi Celja v lovu na izenačenje. Če bi s takšnim pristopom odigrala le polovico izmed zadnjih sedmih tekem v slovenskem prvenstvu, ko je osvojila le dve točki, bi se veselila tudi naslova državnega prvaka. »Želeli smo si obliž na rano. Zaradi velikega vložka je bila tekma težka z več vidikov, zato sem ponosen na fante. Tudi ko je Celje izenačilo, sem verjel, da bomo zmagali, kajti negativnega niza je enkrat moralo biti konec. To sem videl v očeh igralcev in razmišljanju. Izvlekli so zadnji atom moči,« je povedal trener Olimpije Goran Stanković, ki je osvojil prvo lovoriko v karieri. Ali bo to dovolj, da ostane na klopi, bo odločilo vodstvo kluba, a uradnih sestankov danes ni bilo, govoric, da prihaja Dušan Kosić, pa veliko. »S tem se ne obremenjujem. Želim si zgodbo nadgraditi, ampak to ni v mojih rokah,« je dodal Stanković. Če je za Olimpijo pokal tolažilna nagrada, so Domžale dobile glavno, saj bodo zaradi zmage Ljubljančanov igrale v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Celje je le še utrdilo sloves poraženca v finalih slovenskega pokala, saj je v desetem nastopu izgubilo že devetič. »Olimpija je šla v tekmo bolj lačna, pokazala je več želje in odločnosti. Mi smo bili v nekaterih situacijah preveč lagodni. Po prejetem golu smo se začeli vračati v igro, drugi polčas začeli dobro, nato pa znova prepoceni prejeli gol. Imam občutek, da smo bili v drugem polčasu boljši. Skozi akcije smo si priigrali nekaj priložnosti, vendar je treba zadeti. Olimpija je bila srečnejša, izkušenejša in ji čestitam,« je bil analitičen trener Celja Agron Šalja.