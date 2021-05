Razstavni in projektni prostor, prodajna galerija in odprti atelje različnih likovnih jezikov, slogov in vsebin, kot sebe definirajo pri galeriji DobraVaga, vpet v Plečnikovo arhitekturno okolje osrednje mestne tržnice, sicer pa likovni odvod CUK Kina Šiška, praznuje peto obletnico delovanja. Gre za galerijski prostor, ki se osredotoča na umetniško produkcijo mlajše generacije, jo promovira in umetniška dela tudi prodaja. Od odprtja galerije do danes so prodali 2985 umetniških del v vrednosti 78.960 evrov.

Kaj pomeni biti sosed Tridnevno rojstnodnevno dogajanje začenjajo danes z odprtjem skupinske razstave Sosedje. Urbane prigode prijateljev in diplomatov. Ustvarjalci tematizirajo mesto in medsosedske odnose na najrazličnejših ravneh, pri čemer se kot osrednje vprašanje izrisuje – kaj pomeni biti sosed. Razstavo dopolnjuje še skupinska zin razstava Dragi sosedje!, na kateri izpostavljajo zine (ročno izdelane časopise) iz lastne čitalniško-arhivske zbirke, ki obravnavajo medinstitucionalne, meddržavne, intimne, prijateljske in še kakšne »sosedske« odnose. Obe razstavi pripovedujeta zgodbe o življenju v mestu. V času praznovanja obletnice bo v okviru spremljevalnega programa izpostavljena tudi tako imenovana umetnica na mesec, tokrat multimedijska ustvarjalka Urša Rahne, gre pa za utečen programski sklop galerije, znotraj katerega promovirajo izbranega mladega umetnika. Urša Rahne se predstavlja z videoinstalacijo Prestopi, če si upaš, ki je nastala med njenim bivanjem v Beogradu, kjer je beležila utrip mesta ter se prevpraševala o mejah med javnim in zasebnim ter o prometnem kaosu.