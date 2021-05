Tradicionalni bobiči so pripravljeni z mesom. Natančneje s prekajeno svinjino. Vsebovali naj bi tudi krompir, pa paradižnik, mlado koruzo in še nekaj sestavin. Tisti čisto pravi originalni istrski bobiči ne vsebujejo krompirja, zato je brez krompirja tudi današnji recept. Bobiči pa naj bi bila istrska beseda za koruzo. Za beljakovinski del obroka se v jedi nahajajo sveže in sušene gobe.

To različico bobičev lahko pripravite v približno 15-ih minutah, seveda, če uporabite že kuhan fižol in kuhano koruzo. Če imate čas, uporabite suh fižol – skuhajte ga posebej – in mlado koruzo – to skuhajte v juhi, a kuhanje se bo seveda podaljšalo. Juho lahko pripravite tudi vnaprej in jo potem le počasi segrejete.

Pa dober tek!

PRIPRAVA

4 žlice olja

200 g svežih (ali zamrznjenih) gob

1 velika žlica sušenih gob (neobvezno)

4 stroki česna

1 l zelenjavne jušne osnove (ali jušne kocke in vrele vode)

2 mali ali 1 velika konzerva kuhanega rjavega fižola

2 mali ali 1 velika konzerva kuhane koruze

1 zvrhana žlica moke

1 žlička mlete sladke paprike

1 žlička paradižnikovega koncentrata

1 pest češnjevcev (neobvezno, namesto njih lahko 1 žlička kisa)

Če imate suhe gobe, jih dajte v šalčko in prelijte z vrelo vodo. Ko se zmehčajo, jih sesekljajte in prihranite vodo, v kateri so se namakale.

V konvici segrejte žlico olja in na segretem pokuhajte sveže gobe. Ko spustijo vodo in se ta pokuha, gobe malo posolite in popoprajte. Dolijte jušno osnovo ter dodajte splaknjen fižol in koruzo. Umešajte še sesekljane namočene suhe gobe in večino vode, v kateri so se gobe namakale. Pazite, da ne dodate usedline. Kuhajte nekaj minut, da se vse lepo segreje.

Medtem v ponvici segrejte 3 žlice olja, nato pa dodajte sesekljan česen, mleto papriko in paradižnikov koncentrat ter na majhnem ognju kuhajte približno 2 minuti, da se česen zmehča, a ne obarva. Malo posolite in popoprajte, potem pa na zmehčan česen stresite še moko in premešajte. Med nenehnim mešanjem kuhajte še nekaj minut, nato pa dobljeno zmes umešajte v kozico k zelenjavi.

Mineštro kuhajte še 5 minut, da se zgosti, nato pa poskusite in popoprajte ter po potrebi dosolite. Dodajte še svež paradižnik ali žličko kisa in kuhajte še minuto, nato pa mineštro odstavite. Servirajte jo, jo okrasite s sesekljanim peteršiljem in postrezite s kosom kruha.