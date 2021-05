Tiščanje in bolečine v želodcu so glede na stresen in hiter življenjski slog pri marsikom že skoraj nekaj vsakdanjega, zato veliko posameznikov temu ne posveča veliko pozornosti. A to vsekakor ni prav. Če vzroka bolečin ne začnemo pravočasno odpravljati, vse skupaj vodi v začaran krog in še dodatne zaplete.

Najpogostejše napake Praskajoč občutek v požiralniku, bolečina v zgornjem delu trebuha oziroma v žlički in pekoč občutek – to je zgaga. Največkrat se ta občutek pojavi po jedi ali zvečer, nekateri tožijo za omenjenimi težavami tudi ponoči. Bolečine spremljajo še zadah, siljenje na bruhanje ali bruhanje in pekoč jezik. To vse lahko nakazuje na refluksno bolezen požiralnika, ki je ne gre zanemariti, saj lahko bolezen vodi v vnetje sluznice ali celo do razjed na sluznici požiralnika. Te težave pa lahko še dodatno poslabšajo previsoka telesna teža, nekatere pijače in hrana, kot so napitki s kofeinom, gazirane pijače, čokolada in paradižnik. Prav tako na zgago vpliva hitro in neredno uživanje hrane, na to velja opozoriti predvsem tiste, ki veliko obrokov zaužijejo med delom ali z rednimi in toplimi obroki odlašajo ali jih celo izpuščajo. Prav tako ni priporočljivo ležanje po jedi ali uživanje preobilnih obrokov. Za normalno delovanje želodca in požiralnika se je treba, če se le da, izogibati delu v sklonjenem položaju in dvigovanju težkih bremen.