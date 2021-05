Izbira balkonskih korit in cvetličnih lončkov je ogromna. Pred sajenjem zato vedno najprej razmislite, kam boste postavili rože, in se na podlagi tega odločite za pravo izbiro. Pri tem pa ne pozabite, da je pomembno, da je izbrana posoda dovolj velika.

Pravi cvetlični lonček Izberite posodo, ki je visoka približno 20 centimetrov, da bodo imele rastline dovolj prostora za korenine. Pelargonije so znane po tem, da zelo hitro rastejo, zato je najbolje, da je ob sajenju videti, kot da ste izbrali preveliko posodo. Če sadite pelargonije v balkonsko korito, pustite med posameznimi rastlinami 20 centimetrov prostora – torej v 60 centimetrov dolgo korito lahko posadite največ tri rastline. Če se boste odločili za posamezne cvetlične lončke, izberite takšne s premerom od 15 do 18 centimetrov ter v vsak lonček posadite po eno rastlino. Pri izbiri prave posode za vaše pelargonije imejte v mislih tudi barvo in material posode – voda namreč hitreje hlapi iz temnih in glinenih posod. Za lažje vzdrževanje in manj zalivanja pa lahko izberete tudi balkonsko korito z rezervoarjem za vodo.

Primerna mešanica zemlje Prav tako kot prava posoda tudi pravi substrat vpliva, kako bodo uspevale vaše rastline. Kako pa izbrati pravi substrat? Izbira v specializiranih trgovinah in vrtnih centrih je ogromna, zato ni enostavnega odgovora. Z visokokakovostnim večnamenskim substratom praviloma ne morete zgrešiti. Ti substrati dobro zadržujejo in odvajajo vodo, strukturno so stabilni, zagotavljajo varno zadrževanje korenin, so dovolj rahli, da korenine prejmejo dovolj zraka, in vsebujejo vsa potrebna hranila. Če za svoje rastline želite le najboljše, izberite poseben substrat za pelargonije. Vsebnost hranil in sestava takšnih specializiranih substratov sta natančno prilagojeni potrebam določenih rastlinskih skupin. Substrat za pelargonije ima na primer izredno visoko vsebnost hranil, zato ga lahko uporabite tudi za druge »lačne« rastline. V primeru, da imate že več izkušenj s sajenjem, pa lahko sestavite tudi svojo posebno mešanico – v vsakem primeru lahko za nasvet povprašate v specializiranih trgovinah in vrtnarijah.