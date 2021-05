Če ni šlo v prvenstvu, je Olimpiji uspelo osvojiti vsaj pokalno lovoriko, ki je razveselila armado ljubljanskih navijačev na stadionu Bonifika v Kopru. Olimpija je v zaključnem preizkusu sezone z 2:1 premagala Celjane in po dveh letih znova postala pokalni prvak. To je sedmi pokalni naslov za Olimpijo, poraženi Celjani pa ostajajo pri eni lovoriki.

Ljubljančani so v finalu slovenskega pokala predvsem popravljali vtis po poraznem zaključku prvenstva, ko so na zadnjih tekmah zapravili sedem točk prednosti in tekmovanje končali na tretjem mestu. Celjani so v zadnjih tednih porabili ogromno energije, da so si prav v zadnjem krogu zagotovili obstanek v prvi ligi, zmaga v pokalu pa bi jim prinesla evropsko vozovnico. Po slavju Olimpije bodo v konferenčni ligi nastopali Domžalčani kot četrtouvrščena ekipa slovenske lige.

Olimpija je na Bonifiki nastopila v napadalni formaciji in imela pobudo, a premalo idej, da bi se približala celjskim vratom. Lanski državni prvaki so prvi nevarno zapretili, Olimpija je po pol ure povedla po edini resni akciji v prvem polčasu. Globinsko žogo je v kazenski prostor poslal Bosić, celjski kapetan Zaletel je ni izbil pred Ivanovićem, ki je najprej nastreljal vratarja Rozmana, potem pa odbitek poslal v mrežo. To je bil nemara zadnji nastop Ivanovića v zeleno-belem dresu, saj je v intervjuju za Dnevnik povedal, da se želi preizkusiti v močnejši ligi.

Celjani so zaostanek izničili v uvodni minuti drugega polčasa, ko je ljubljansko obrambo presenetil Božić, ki velja za najboljšega celjskega nogometaša v zaključku sezone. Izenačenje ni preveč zmedlo Olimpije, ki je krenila po novo vodstvo in po šestih minutah je Kapun po podaji Ivanovića žogo z natančnim strelom poslal pod prečko. Igra se je nato razživela in Celjani so so si pripravili številne priložnosti za drugi zadetek. Najprej je Božić stresel okvir vrat, Vrbanec v kazenskem prostoru ni znal unovčiti ogromno prostora, Kuzmanovićev poskus pa je ubranil Vidmar. Olimpija je za pokalni naslov trepetala do zadnje minute in na koncu ukrotila celjski pritisk za podaljšek.

Finale slovenskega pokala: Celje – Olimpija 1:2 (0:1, Božič 46; Ivanović 32, Kapun 52).