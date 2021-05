Potem ko so znani prvaki v vseh evropskih državah, bosta v naslednjih dneh znana še zmagovalca v obeh evropskih pokalih. Danes bo v Gdansku finale evropske lige med španskim Villarrealom in angleškim Manchestrom Unitedom, v soboto pa v Portu zadnje dejanje lige prvakov med Chelseajem in Manchestrom Cityjem.

Villarreal, za katerega je med letoma 2013 in 2016 igral tudi slovenski reprezentant Bojan Jokić, še nima lovorike v velikih evropskih tekmovanjih (dvakrat je osvojil pokal intertoto), vendar ima na klopi človeka, ki je specialist za osvajanje evropske lige. To je trener Unai Emery, ki je s Sevillo trikrat zapored postal prvak evropske lige med letoma 2014 in 2016. »Zasluženo smo v finalu, v katerem bomo pokazali najboljšo predstavo,« pravi trener Unai Emery pred največjo tekmo kluba v njegovi 98-letni zgodovini. V letošnji sezoni je rumena podmornica edina brez poraza v evropski ligi, ima 11 zmag in 2 remija ter razliko v zadetkih 27 (tretji napad) : 7 (najboljša obramba). Tudi v medsebojnih tekmah z Manchestrom Unitedom ima dober izkupiček, saj so se vse štiri (liga prvakov) končale z remijem 0:0. »Manchester United je favorit, mi bomo za zmago morali pokazati popolno predstavo,« pravi steber obrambe Villarreala Raul Albiol, medtem ko bo v napadu adut Gerard Moreno, ki je v letošnji sezoni dosegel že 29 golov v vseh tekmovanjih,

Manchester United je zadnjo lovoriko osvojil leta 2017 in to je bila evropska liga pod vodstvom Joseja Mourinha. V zadnjih dveh sezonah je tekmovanje končal v polfinalu v ligi Evropa. Ole Gunnar Solskjaer kot trener še nima evropske lovorike, je pa kot igralec leta 1999 dosegel znameniti in zmagoviti gol za Manchester United v finalu lige prvakov proti Bayernu. »Ponosen sem, da bom v finalu vodil ekipo, kot je Manchester United. To je le en korak na poti vrnitve Manchestra Uniteda med najboljše. Pred nami je večer, v katerem bom užival. Villarreal bo zahteven tekmec, ki ima na klopi trenerja zmagovalca. Igrali bomo proti ekipi z močnim moštvenim duhom in individualno kakovostjo,« je povedal Ole Gunnar Solskjaer.

Na stadionu Miejski v Gdansku, ki sprejme 40.000 gledalcev, bo lahko največ 10.000 navijačev. Glavni sodnik bo Francoz Clemont Turpin, četrti pa Slovenec Slavko Vinčić.