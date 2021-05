Nekateri najboljši slovenski atleti so se v tej sezoni že izkazali na mednarodnih mitingih v tujini, drugi bodo sezono začeli ta teden, ko se začenja mednarodna atletska liga Telekoma Slovenije. V nasprotju s preteklimi leti se bodo atleti in atletinje merili na prvem mitingu jutri na Ptuju. Osrednji dogodek četrtkovega popoldneva bo nastop domačina Kristjana Čeha v metu diska, prepričljivega zmagovalca lanske lige. Pri ženskah je bila lani razred zase Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), ki je prepričljivo zmagovala v različnih disciplinah. Oba zmagovalca lige pa sta bila najboljša slovenska atleta leta.

Skupno bo za atletsko ligo štelo osem tekmovanj. Poleg šestih mitingov še državno prvenstvo v Kranju in finale atletskega pokala Slovenije v Velenju, ki sta dvodnevni prireditvi. Ptuj je novinec med organizatorji zadnjih let, za popularizacijo kraljice športa pa skrbi predvsem Kristjan Čeh, ki se je v minuli sezoni prebil med najboljše metalce na svetu. Maribor bo dvakrat gostil najboljše slovenske atlete, po enkrat pa še Slovenska Bistrica, Novo mesto in Ljubljana, kjer se bo 17. septembra zaključila mednarodna atletska liga z nagradnim skladom 37.000 evrov. Skupna zmagovalca lige bosta prejela po 2000 evrov, drugouvrščena po 1500, tretja po 1000, četrta pa po 500 evrov. Po najboljših osem v moški in ženski konkurenci bo po tablicah svetovne atletike na vsakem mitingu prejelo od 100 do 500 evrov denarne nagrade.

»Dobro sem treniral in pričakujem dobre nastope, ki jih bom v prvem delu sezone opravil na domačih tleh, julija na diamantni ligi,« pred nastopom v »domači dnevni sobi« napoveduje Kristjan Čeh, ki je lani osebni rekord v metu diska popravil na 68,75 m. Ptujski orjak je 28. februarja na zimskem atletskem prvenstvu Slovenije na Ptuju vrgel svoje atletsko orodje 67,51 m daleč, kar je še vedno drugi izid sezone na svetu. Po besedah predsednika domačega kluba Alda Ina Ilešiča so se organizatorji potrudili za močno konkurenco, sodelovali pa so z Bistričani, saj bodo lahko atleti v dveh dneh tekmovali na dveh mitingih.

Na uvodu sezone jutri na Ptuju se bodo atleti pomerili na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, v metu kopja, diska, kladiva, skoku ob palici, v višino in v daljino ter suvanju krogle, atletinje pa na 100 m, 100 m z ovirami, 200 m, 400 m, 1500 m, skoku v daljino, troskoku, metu diska in kladiva ter skoku ob palici. Miting bo na ptujskem mestnem stadionu trajal od 16. ure do 19.30.

Spomnimo, da je bil lani v moški konkurenci drugi skakalec ob palici Robert Renner (Kladivar Celje), od tretjega do petega mesta pa so se zvrstili atleti Massa, suvalec krogle Blaž Zupančič, tekač na 400 m Lovro Mesec Košir ter sprinter Nick Kočevar. Pri ženskah se je Maruši Mišmaš Zrimšek najbolj približala skakalka troskoka Neja Filipič, tretja je bila skakalka v višino Lia Apostolovski, četrta sprinterka Maja Mihalinec Zidar (vse Mass), peta pa sprinterka čez ovire Nika Glojnarič (Brežice).