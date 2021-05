Rivalstva: Konflikten razpad The Beatles

Da imajo Måneskin, letošnji evrovizijski zmagovalci, potencial, daje misliti tudi, da je med privrženci in privrženkami možno razhajanje zaradi pevca in kitarista, morda pa tudi basistke in bobnarja. Te vrste razhajanja so se dogajala samo pri največjih imenih, tako tudi v primeru dejansko največjih, torej The Beatles.