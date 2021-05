Limonasta tofujeva in zelenjavna nabodala s paprično omako

Sestavine:

–500 g zelo čvrstega tofuja, odcejenega,

–sok 2 limon,

–1 ½ žlička zmlete orientalske kumine,

–sol in sveže zmlet črni poper,

–2 azijska ali manjša običajna jajčevca, vzdolžno razpolovljena in narezana na 2,5-centimetrske kose,

–2 bučki, vzdolžno razpolovljeni in narezani na 2,5-centimetrske kose,

–16 majhnih češnjevih paradižnikov,

–2 papriki poblano ali zeleni papriki, vzdolžno razpolovljeni, brez semen,

–2 šalotki, vzdolžno razpolovljeni,

–1 šopek (15 g) listov svežega koriandra,

–1 strok česna,

–125 g kisle smetane,

–sok 1 limete.

Priprava:

Najprej 8–10 lesenih nabodal vsaj za 30 minut namočimo v vodo. Tofu vodoravno razpolovimo, ga položimo na krožnik in pokrijemo s papirnatimi brisačami, nanje postavimo krožnik in obtežimo. Pustimo stati 5 minut. Postopek še enkrat ponovimo z novimi papirnatimi brisačami. Nato tofu narežemo. Pečico segrejmo na 200°C. Pekač obložimo z aluminijevo folijo. V veliki skledi zmešamo limonov sok, orientalsko kumino, 1 žličko soli, 1/2 žličke popra in olje. Dodamo tofu, jajčevce, bučke in paradižnik ter dobro premešamo. Pustimo stati na sobni temperaturi 15 minut in vmes dvakrat premešamo. Tofu in zelenjavo izmenično nanizamo na nabodala in jih naložimo na polovico pripravljenega pekača. Papriko in šalotko s prerezano stranjo navzdol razporedimo po drugi polovici pekača. Pečemo 15 minut, nato nabodala obrnemo, papriko in čebulo pa prestavimo na krožnik. Nabodala pečemo še 10–12 minut, da se zelenjava toliko zmehča, da jo zlahka prebodemo z vilicami. Pekač vzamemo iz pečice in ohlapno pokrijemo z aluminijevo folijo. V multipraktik damo papriko, šalotko, koriander in česen ter s pulziranjem drobno sesekljamo. Z lopatko postrgamo stene posode. Dodamo kislo smetano in sok limete ter zmeljemo do gladkega. Prelijemo v skledico in začinimo s soljo. Nabodala pokapljamo s paprično omako in takoj postrežemo.