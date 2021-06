Doseganje ravnovesja, kakovosti in zadovoljstva na vseh življenjskih področjih so realni cilji. To pa ni v interesu potrošniške družbe, ki nam prodaja raznorazne popularne diete, pripomočke in čudežno hrano, je jasna Suzana Fridl, avtorica mednarodnih uspešnic Zdravo hujšanje je naravno hujšanje, Vitki in zdravi ter Pot do vitkosti in zdravja, ki govorijo o zdravem načinu življenja.

Uživajte sezonsko hrano Naš želodec ima določeno prostornino, ki jo moramo zapolniti, da nismo lačni, kar najlažje naredimo z uživanjem polnovredne rastlinske hrane, ki vsebuje vse, kar potrebujemo, saj ji ničesar ne odvzamemo in ničesar ne dodajamo. »V njej je dovolj energije, vlaknin, vitaminov in mineralov, ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Hrana naj bo zato čim bolj pestra, vsebuje naj različno, čim bolj sezonsko in ekološko sadje ter zelenjavo in ne bo se nam treba ukvarjati s tem, ali smo česa zaužili preveč ali premalo. Vsako živilo vsebuje ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe, vendar v različnih deležih. S pestro prehrano pokrijemo vse potrebe telesa brez obremenjevanja z določeno skupino hranil,« meni poznavalka zdravega prehranjevanja. Poudarja, da je pomembno, da naši možgani in mišice prejmejo dovolj energije: »Diete z omejevanjem kalorij, še posebno ogljikovih hidratov, na dolgi rok nikoli ne uspejo. Neumnost je, da bi bili neprestano lačni. Logika 'manj bom jedel, hitreje bom shujšal' ne deluje! Tako le upočasnimo metabolizem.«

Najpomembnejša je voda Tekočina je zelo pomembna za delovanje vseh procesov v telesu. Najboljša je seveda tekočina, ki jo zaužijemo s sadjem in zelenjavo. »Kadar jemo preveč dehidrirano in soljeno hrano, smo seveda žejni.Od tekočin je najpomembnejša voda, še posebno filtrirana z ogljikovim filtrom, ki odstrani klor, težke kovine, pesticide in druge škodljive snovi. Priporočam tudi zeliščne čaje. Kadar jemo dovolj polnovrednih živil, veliko vode vnesemo v telo že s samo hrano in ni potrebe, da bi pili med obroki. Med obroki pravzaprav ne bi smeli piti, saj s tem preprečimo dobro prebavo, postanemo napihnjeni, hrana pa se dalj časa prebavlja. Pijmo pol ure pred obrokom in počakajmo vsaj dobro uro po obroku. Priporočljiva količina tekočine je odvisna od telesne teže, letnega časa in aktivnosti. Nekakšna usmeritev pa je 1 liter tekočine na 25 kilogramov telesne teže.«