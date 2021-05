Prispevaj za STA

Ob vstopu v zadnji teden kampanje Za obSTAnek, ki je namenjena zbiranju sredstev za Slovensko tiskovno agencijo (STA), sta Društvo novinarjev Slovenije in novinarski sindikat, predstavila dosedanji potek kampanje in višino doslej zbranih sredstev. Po podatkih do včerajšnjega dne jim je uspelo preko SMS sporočil z STA5 ali STA1 na 1919 ali z donacijami, nakazanimi neposredno na posebni račun Društva novinarjev Slovenije (DNS), zbrati skoraj četrt milijona evrov oziroma 246.300 evrov.

Večina denarja oziroma približno dve tretjini donacij je bilo po besedah predsednice DNS Petre Lesjak Tušek zbranih neposredno preko SMS sporočil. »Ocenjujemo, da smo s pomočjo prijateljev STA, kot smo poimenovali pobudnike in podpornike te gotovo precedenčne in družbeno dogovorne akcije, zbrali pomemben znesek, ki ima vsekakor tudi širše družbeno sporočilo. V prvi vrsti je akcija namenjena podpori in pomoči STA, a je hkrati tudi bistveno več kot to. STA s tem pa tudi slovensko profesionalno novinarstvo v najširšem možnem smislu mora obstati – ne glede na spodkopavanja – in za njegov obstanek se bomo borili tudi v še bolj zaostrenih in proti medijem še nadalje naperjenih pogojih in okoliščinah,« je dejala predsednica DNS.

Donacije preko SMS sporočil bodo zbirali še do naslednjega ponedeljka, medtem ko bo na račun DNS mogoče donirati še v juniju. »Veseli bomo, če boste do izteka kampanje pripravljeni dodati še kakšno donacijo, da bi s tem STA pridobila čim več za premostitev težke finančne situacije, iz katere nikakor ni videti izhoda, saj je videti, da Ukom oziroma vlada ne namerava izpolniti svojih zakonskih obveznosti ne glede na pozive, tudi pozive širše mednarodne, civilne in politične javnosti,« je opozorila Petra Lesjak Tušek.

Prispevaj za STA