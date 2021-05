Na Malti, ki ima okoli pol milijona prebivalcev, so po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje do nedelje porabili 475.000 odmerkov cepiva. Skoraj 42 odstotkov prebivalcev, starejših od 16 let, je polno cepljenih. »Bili so dnevi, ko smo vsakih pet sekund porabili en odmerek cepiva,« je na novinarski konferenci ponazoril malteški minister za zdravje Chris Fearne.

V tej otoški državici je število okužb z novim koronavirusom v zadnjih mesecih dramatično upadlo. Cepljenih je več kot 95 odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let. Cepivo je trenutno na voljo za vse prebivalce, starejše od 16 let. Minister za zdravje je danes tudi napovedal, da bodo 1. julija sprostili pravila glede nošenja zaščitnih mask. Od takrat za cepljene ne bo več potrebna uporaba mask na prostem in v skupinah do dveh oseb. Že od 1. junija pa maske ne bodo več obvezne na plažah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.