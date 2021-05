Hisense Europe Electronic je tovarno televizorjev znotraj obstoječe proizvodne lokacije Gorenja v Velenju zagnal v začetku leta, tovarna pa zaposluje okoli 700 ljudi. Proizvodnja poteka v treh izmenah na štirih avtomatskih proizvodnih linijah ter dodatni ročni liniji. Zdaj bodo v Velenju še povečali proizvodne zmogljivosti tovarne, in sicer z 2,5 milijona aparatov blagovne znamke Hisense za evropski trg v prvem letu (med 6000 in 7000 aparatov dnevno) do skoraj štiri milijone aparatov letno v prihodnjih dveh letih. Takrat naj bi se število zaposlenih povzpelo na 1200.

Milijonska spodbuda bo imela po ocenah predsedujočega skupine Hisense Europe Hansona Hana pozitiven učinek na poslovanje podjetja Hisense Europe Electronics. Še pomembnejše pa je po njegovih besedah sporočilo države, ki je z dodelitvijo subvencije pokazala, da je tujim investitorjem naklonjeno okolje.

Odločitev za povečanje zmogljivosti tovarne temelji na bistveni širitvi prodajnih trgov, kar je posledica dostopa do Gorenjeve distribucijske mreže v skoraj vseh evropskih državah in s tem povečanega obsega naročil televizijskih aparatov. V tovarni so do danes več kot podvojili prvotno predvideno število zaposlenih, kar ima v Savinjsko-šaleški regiji v luči procesa prestrukturiranja premogovne regije še dodatno težo. Dodaten potencial razvoja regije predstavlja tudi možnost vzpostavitve lokalne dobaviteljske mreže, poudarjajo v Velenju.

Država v petih letih namenila 19 milijonov evrov »Nepovratna sredstva v višini skoraj enega milijona evrov, ki jih je vlada potrdila za povečanje proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev družbe Hisense, pomembno prispevajo k razvoju regije z odprtjem več kot 700 novih delovnih mest,« je po podpisu pogodbe v izjavi za medije izpostavil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Poudaril je, da to predstavlja še dodatno pomoč države dosedanjim projektom, za katere so Gorenju v obdobju od leta 2016 že namenili približno 19 milijonov evrov. S tovarno televizorjev Velenje, Šaleška dolina in Slovenija pridobivajo nove izkušnje, tehnologije in znanje v tej visokotehnološki dejavnosti, je ocenil minister. Po Počivalškovih besedah je za velenjsko družbo turbulentno obdobje, pri čemer je sam vseskozi verjel, da je bil vstop Hisensa v Gorenje pravilna poteza. O tem se je, kot je dejal prepričal tudi z obiskom Hisensovih tovarn na Kitajskem. Ministra tudi veseli, da je Hisense v Sloveniji stacioniral razvojno službo za Evropo, kar pomeni, da se od mišic prehaja k možganom. »Skozi sklad za tranzicijo in sklad za odpornost bomo podprli tudi druge projekte Hisensa, ki so nam bili danes predstavljeni. Današnji podpis pogodbe pa je prvi korak k prestrukturiranju šaleške regije iz premogovniške v visokotehnološko,« je dejal Počivalšek. Dodal je, da so v vseh pogodbah o sofinanciranju podjetij tudi določbe o zagotavljanju daljših obdobij ohranitve delovnih mest. Tako so skupaj s Hisensom našli proizvodnjo za ohranitev delovnih mest v Gorenju.