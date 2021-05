Katarina Klančnik Kocutar, direktorica in umetniška vodja Lutkovnega gledališča Maribor: Lutka se lahko norčuje iz oblasti

Direktorica in umetniška vodja Lutkovnega gledališča Maribor Katarina Klančnik Kocutar je v lutkarstvo vstopila prek dramaturgije in kot novinarka Radia Maribor, ko je ocenjevala lutkovne predstave. Lutkovno gledališče Maribor vodi drugič, prvi mandat je imela med letoma 1999 in 2004, drugega od leta 2016 naprej. Vmes je bila v gledališču strokovna programska sodelavka in dramaturginja predstav. Na nedavnem mednarodnem kongresu svetovne organizacije lutkarjev UNIMA je bila že drugič izvoljena v izvršni odbor, vodila bo tudi komisijo za publikacije in sodobno pisanje. UNIMA je mednarodna gledališka organizacija z 90-letno tradicijo, v kateri so predstavniki iz 90 držav, pod svoje okrilje pa jo je vzel tudi Unesco. Kongres je zaradi covida namesto na Baliju potekal prek spleta.