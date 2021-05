Salvinijeva Liga, ki je prav tako skrajno desna, a je zdaj v vladi, sicer ostaja po anketah najmočnejša stranka, a letos bi jo Bratje Italije lahko prehiteli. Melonijeva namreč spretno izkorišča dejstvo, da je v opoziciji. Obe skrajno desni parlamentarni stranki, tako Liga kot Bratje Italije, poskušata izkoristiti sedanji pritisk migrantov. Samo v prvih treh tednih maja je na obale Italije prispelo več kot 4100 afriških migrantov, v vsem maju lani pa 1654.

»V nevarnosti so milijoni Italijanov – in mi zato ne moremo skrbeti za tisoče (nezakonitih migrantov),« je na facebooku zapisal Matteo Salvini. Njegova Liga, ki od februarja podpira vlado Maria Draghija, je po zadnji anketi padla že na 21 odstotkov podpore, poleti 2019 pa jo je podpiralo še 37 odstotkov vprašanih Italijanov. Kljub temu ostaja po anketah najmočnejša italijanska stranka, drugi so opozicijski Bratje Italije z 19,5 odstotka podpore.

Zakaj je postala fašistka? »Skupaj bomo Italiji kmalu dali vlado, ki si jo zasluži, in ne bomo dovolili, da bi nas sprli,« je Salviniju na twitterju napisala 44-letna karizmatična voditeljica Bratov Italije Giorgia Meloni. Prejšnji teden, ko je izdala avtobiografijo, pa je na televiziji dejala: »Pripravljam se voditi državo.« Kot voditeljica zdaj edine opozicijske stranke v svoje vrste privablja nezadovoljneže, poražence v času pandemije in zagovornike teorij zarote, zlasti takšne, ki imajo Draghija za marioneto tujih sil. Melonijeva pa je denimo, kot lahko sklepamo iz njene avtobiografije, pri 15 letih vstopila med fašistično mladino zato, ker je tako hotela kaznovati očeta komunista, ki je njeno mamo in njo kot otroka zapustil ter odšel z drugo.

Salvini je ob njej živčen Sicer se Melonijeva in Salvini pred kamerami pretvarjata, da sta velika prijatelja. V resnici pa gre za hud boj, kdo bo imel prevlado na skrajni desnici. Za zdaj slabše kaže Salviniju, ki po pisanju müchenskega Süddeutsche Zeitunga ob Melonijevi vedno postane živčen. Tisti od njiju, ki bo na prihodnjih parlamentarnih volitvah (redne bi bile junija 2023) dobil več glasov, bi lahko vodil vlado, pri čemer bo potrebna še podpora stranke Naprej, Italija, desne stranke Silvia Berlusconija. Italija bi lahko kmalu dobila svojo prvo premierko tudi zato, ker Melonijeva zaradi svoje odločne opozicijske drže pridobiva številne volilce Lige. Še leta 2018 je na parlamentarnih volitvah njena stranka, ki ima ime po nacionalni himni, dobila komaj 4,3 odstotka glasov.