Slovenski hokejisti so odšli nasmejani na počitnice, potem ko so v tivolski dvorani prejeli zlati pokal za prestižno zmago na mednarodnem turnirju. Pet tekem in pet zmag brez oddane točke je končni izkupiček pomlajene zasedbe, ki je izpolnila vsa pričakovanja selektorja Matjaža Kopitarja: »Lahko smo zadovoljni. Ne samo zaradi serije zmag, saj bi se lahko obrnilo tudi drugače.«

Ko izbrano vrsto vodi Kopitar, je Slovenija zelo suverena proti reprezentancam iz srednjega razreda, ki so se predstavile tudi na ljubljanskem turnirju. V Tivoliju so po vrsti padle Avstrija, Francija, Romunija, Poljska in Ukrajina. Za domačo reprezentanco se je pod šestnajst zadetkov podpisalo devet hokejistov, med katerimi bo sedmerica branila barve Olimpije v najvišji avstrijski ligi. Zelo razpoložen je bil Nik Simšič s štirimi doseženimi goli, med najbolj opaznimi hokejisti novega vala pa je izstopal Luka Maver, ki se hokeja uči na drugi strani Atlantika. Po drsanju in potezah na ledu spominja na Gregorja Polončiča. »Ima vse, kar potrebuje dober hokejist. Pravilno je naučen in lepo vzgojen fant. Takšne igralce si v moštvu želi vsak trener,« je povedal selektor.

Slovenija je prikazala obetavne igre po več kot enoletnem premoru od reprezentančnega hokeja. V moštvu vladata red in disciplina, veliko je medsebojnega spoštovanja in odgovornost je jasno razdeljena. »Ogromno igralcev smo zamenjali in starejši hokejisti so se znašli v novi vlogi. Tudi njim gre zasluga, da v reprezentanci vse deluje, kot mora. Najboljši smo takrat, ko se držimo dogovora. Želimo igrati agresiven, enostaven in učinkovit hokej. Tudi mlajši val igralcev je spoznal, da lahko nastopa na višji ravni, kar je naša največja zmaga na turnirju,« je pristavil Kopitar.

Reprezentanco vrhunec sezone čaka konec avgusta, ko se bo potegovala za tretji zaporedni nastop na olimpijskih igrah. V konkurenci Norveške, Danske in Južne Koreje bo v vlogi izzivalke. Selektor bo imel na voljo najboljšo reprezentanco z vsemi asi, ki igrajo v tujini. Če bo prišel tudi Anže Kopitar, bo imela Slovenija več možnosti za nov podvig. To bo specifičen turnir in vse se bo brez resnih priprav odvijalo zelo hitro. »Znanja in volje imamo dovolj, zato lahko presenetimo,« je optimističen Matjaž Kopitar. Predolimpijski turnir bo predvidoma potekal v Oslu. Če bodo zdravstvene razmere na Norveškem zaostrene, bo gostiteljica Danska.