Mura, čista zmaga nogometne logike

Mura kot klub in Prekmurje kot najbolj nogometno okolje v državi sta si povsem zaslužila zgodovinski naslov državnega prvaka. Lovorika Mure je čista zmaga nogometne logike. Da se je najbolje znašla v precej specifični sezoni, ki jo je zaznamoval koronavirus, ni naključje. Je najboljši dokaz, kaj pomenita načrtno in sistematično strokovno delo na igrišču ter jasna vizija v pisarnah, kjer so našli rešitve, čeprav so bili v Murski Soboti med vsemi klubi zaradi praznih tribun najbolj oškodovani pri polnjenju proračuna s prihodki od prodaje vstopnic, klubskih artiklov in gostinske dejavnosti.