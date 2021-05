V Radomljah so z gorečimi baklami in ognjemetom proslavili drugi naslov prvaka v drugi nogometni ligi. Moštvo je v zahtevni sezoni suvereno opravilo s tekmeci in se bo po štirih letih znova predstavilo na prvoligaški sceni. Radomlje čaka tretji nastop med elito. Doslej so obakrat zasedle zadnje mesto in se hitro vrnile med drugoligaše. Kako bo tokrat?

»Nogometno zgodbo v Radomljah smo v zadnjih letih nadgradili in smo tokrat bolje pripravljeni na prvo ligo. Imamo profesionalen pogon, s katerim se podajamo v družbo izkušenih prvoligašev. Čaka nas zelo zahtevno delo, saj je v nogometu največji preskok ravno med drugo in prvo ligo,« je razložil predsednik NK Radomlje Matjaž Marinšek in napovedal, da se bodo mlinarji borili za obstanek. Optimalen proračun za mirno delovanje kluba v prvi ligi je 1,5 milijona evrov, kar zagotavlja tudi konkurenčnost na igrišču. »Igralci so se izkazali, uprava kluba pa ima nalogo, da poveča proračun. Obetajo se nam tudi sredstva od televizijskih pravic, ki so veliko mikavnejša kot pred leti,« je pojasnil Marinšek.

Ker športni park v Radomljah ne zadošča kriterijem za organizacijo tekem v prvi ligi, bo moštvo domače preizkušnje igralo na drugi strani Kamniške Bistrice v Domžalah. »Ni najbolj prijetno, ker ne bomo igrali doma. Verjamem, da bo prva liga nekega dne tudi v našem športnem parku. Imamo načrte za manjši stadion s fitnesom in dodatnim pomožnim igriščem,« pravi Matjaž Marinšek, ki je potrdil, da bo moštvo v prvi ligi najverjetneje vodil dosedanji trenerski tandem Dave McDonough in Rok Hanžič. Radomlje gredo v okrepitev igralskega kadra z domačimi nogometaši, če pa se bo ponudila priložnost, ni izključen niti prihod kakšnega igralca iz tujine. Medtem ko so se Domžale poslovno povezale z Dobom, Radomlje delujejo veliko bolj samostojno. Bazo igralcev za mladinski pogon črpajo predvsem iz Mengša, Komende in Kamnika.