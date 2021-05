Nogomet je moj šport številka 1. Nič čudnega, ko pa sem ga kot otrok treniral in me ni motilo, da sem vsakodnevno hodil domov umazan kot pujs. Štiri otroška leta sem preživel v Beogradu, moje srce pa od tedaj bije za Partizan, zato mi je črno-bela kombinacija od nekdaj všeč. Je pa res, da ko imam na izbiro dekle s temnimi ali svetlimi lasmi, se vedno odločim za temnolasko… Kot sem se že pred 26 leti. Do nedavna sem bil mnenja, da je nogomet privilegij moških in da ga zgolj moški znamo igrati, nato pa sem si junija 2019 ogledal četrtfinalno tekmo svetovnega prvenstva med ZDA in Francijo in bil navdušen. Ne samo, da ga znajo igrati, temveč je bil nogomet všečen. Razpletlo se je s tesno zmago Američank (2:1), ki so nato postale svetovne prvakinje.

Francoze in Američane sicer druži veliko več kot samo nogomet. Med njimi so že od leta 1776 diplomatske, socialne, ekonomske in kulturne povezave, Francija pa je bila ena prvih zaveznic novih Združenih držav Amerike. Čeprav so odnosi še danes zgledni, kljub temu da so Francozi prepričani o svojem prav, Američani prav tako, pa so na številnih področjih veliki konkurenti, tudi ko beseda nanese na štirinožne prijatelje. Ne pse, avtomobile seveda. Poznavalci tega sveta tako dobro vedo, da Renault velja za znamko, ki proizvaja vsestranske avtomobile, Jeep pa je namenjen vsem tistim, ki prisegajo na (športna) terence. Kljub temu se je zgodilo, da so se poti obeh znamk križale, saj smo pod drobnogled vzeli njuna športna terenca, capturja in renegada. Čeprav sta si po centimetrih v vse smeri skorajda enaka, pa se zdi, da bolj različnih kupcev ne bi mogla nagovarjati, saj sta si dejansko tako različna, da bolj skorajda ne bi mogla biti.

Zato je na mestu vprašanje: ko pomislite na športnega terenca, kaj si dejansko želite? Predvsem pa, ali vas mika, da bi zapeljali tudi na zahtevna brezpotja? V enem sta si zelo podobna, v prostoru. Glede na to, da bosta v avtu predvidoma največ dva, so izdatno odmerjeni centimetri na zadnji klopi dodana vrednost, prtljažnika pa, kljub temu da litri niso odmerjeni razkošno (330 pri jeepu in 265 pri renaultu), ponujata presenetljivo veliko prostora. A pozor, samo tedaj, ko sta v avtu na poti dva. Sicer bo voznik nemočen do te mere, da bo potočil kakšno solzico, saj bo prostorska zadrega nerešljiva uganka. Dejansko je prostor edino, kar ju druži, vse drugo je kilometre daleč. Captur tako stavi na pogon na prednji kolesi in štirikolesnega ne ponuja, niti za doplačilo, renegade se seveda hvali s štirikolesnim, kar se pozna tudi pri dobrih 200 kilogramov višji teži. A brez strahu, čeprav boksa v težki kategoriji, je presenetljivo okreten in tudi hiter. Sistemska moč bencinskega in električnega motorja je kar 240 konjev ali prevedeno resnično veliko. Hitri boste, dejansko zelo hitri, če vam bo mikalo, da stopalko za plin pritisnete do konca. Čeprav se sliši kot narobe svet, bi si želeli nekaj manj bencinskih konjev in predvsem bolj zmogljivo električno baterijo, kar bi osmislilo priključnega hibrida. Tako pa smo ga morali polniti na približno 35 prevoženih kilometrov in večinoma vozili na bencin. Res škoda. Pozitivno pa je, da za električno polnjenje zadoščajo tri urice. Poraba na bencin je zmogljivemu motorju primerna, astronomskih 8,5 litra, zato boste motivirani, da bo avto zvečer na polnilni postaji. Če dnevno ne naredite kaj dosti več kot 35 kilometrov, potem takšen renegade drži vodo, sicer si raje omislite varčnega dizelsko gnanega, ki je tudi občutno cenejši. 150 črnih konjev je ob najvišji stopnji opreme ocenjenih na 26.790 evrov. Captur premore 160 sistemskih konjičev. Več kot dovolj. Naj vas pogled na uradno izmerjeno najvišjo hitrost in pospešek ne zavede (199:173 km/h, 7,1:10,1 s), zaloge moči bo dovolj tudi za manever prehitevanja. Žal tudi capturjeva baterija ni ravno zmogljiva, doseg pa malce višji, okrog 40 kilometrov, čas polnjenja skorajda identičen. Manj bencinskih konjev se izkaže za dobrodošle pri porabi, ki je 7,8 litra, predvsem pa je bencinski doseg capturja nekaj višji (500:435 kilometrov). V obeh boste na cesti več kot prepoznavni, a dileme o tem, kateri je lepši, ni. Captur je pač štirikolesni lepotec, renegade pa lepoto uteleša na drugačen način. A kdor ima rad prave terence, se bo zaljubil že na prvi pogled.

Na rednem ceniku ju loči dobrih 10 evrskih tisočakov (40:990:29.690), kar je za ta razred ogromno (ne pozabimo, dolžinska mera obeh je okoli 4,2 metra), je pa res, da lahko ceno jeepu s popusti in financiranjem zmanjšate za velikih 4500 evrov. Predvsem pa morate odgovoriti na vprašanje, ali večja sistemska moč in štirikolesni pogon izdatnejši poseg v denarnico dejansko odtehtata. Več pa v sklepu.