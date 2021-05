Zelo veliko je namreč obetala tehnologija vodikovih gorivnih celic. Še več, ogromno ljudi, tudi strokovnjakov in neposredno vpletenih v vodilne strukture največjih avtomobilskih proizvajalcev, je bilo prepričanih, da bosta šla električni pogon in pogon na gorivne celice z roko v roki. Da bosta sobivala v približno enakem deležu, saj gorivne celice (čeprav tudi same proizvajajo električno energijo) v nasprotju z elektriko vozilom brez večjih težav omogočajo daljši doseg, medtem ko se baterije električnih avtomobilov hitro izpraznijo. A napredek pri baterijah je bil nato precej velik (pri litij-ionskih baterijah za električna vozila se je specifična gostota celic v zadnjih desetih letih povečala za približno 50 odstotkov), pojavljati so se začele nove tehnologije, ki veliko obetajo, a bo na njih treba še počakati, in na neki točki je prišlo do preloma. Najprej so tako govorice in napovedi morebitnih novih osebnih avtomobilov s pogonom na gorivne celice potihnile, nato pa so že sledile napovedi številnih, ki so svoje primerke pred tem že predstavili ali jih najmanj glasno napovedovali, da jih bodo ukinili ali razvoj ustavili in energijo ter denar raje usmerili v razvoj električnih avtomobilov.

Jasno, glavni razlog je cena. Drag je razvoj, posledično so dragi avtomobili, draga je tudi vožnja sama, na vozilo v grobem nekje 10 evrov na 100 prevoženih kilometrov. Ker ni bilo večjega dotoka novih vozil, se posledično, govorimo v najširšem smislu, ni pretirano razvijala niti infrastruktura in danes je tako zagovornikov in tistih, ki še verjamejo v pogon na gorivne celice osebnih avtomobilih, izredno malo. Na misel pride Toyota (model mirai), brcajo še tudi pri Hyundaiju, malce sramežljivo se z vsem skupaj spogledujejo pri BMW (napovedujejo omejeno serijo modela X5), vsi drugi najpomembnejši igralci pa so že kar bolj kot ne odločno proti in to tudi na glas povedo.

No, če se je resda znašla v slepi ulici, pa za mrtvo tehnologije gorivnih celic vseeno ne moremo in ne smemo razglasiti. Svoje mesto pod soncem bi namreč utegnila poiskati drugje, v gospodarskih vozilih, predvsem večjih, pa tudi avtobusih. Če se bo zaradi njih ustrezno razvila tudi polnilna infrastruktura, bi lahko spet postala zanimiva vsaj za večje športne terence in poltovornjake. A pot do tja se vseeno zdi daljša, kot je bila še pred letom ali dvema.