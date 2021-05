Producenti festivala iz Strip Core/Foruma Ljubljana so v programski knjižici zapisali, da so za letošnjo Svetlobno gverilo pripravili razgiban repertoar svetlobnih postavitev in intervencij, umeščenih v neposredno okolico galerije Vžigalica z osrednjo festivalsko razstavo oziroma v širše središče mesta, kjer se obeta tudi nekaj novih prizorišč.

Projekte navdihuje resničnost: »Resničnost, ki nas obdaja, nosi nešteto različnih obličij, ki jih ljudje doživljamo izrazito subjektivno. S temo festivala želimo izpostaviti varljivost ter izmuzljivost resničnosti, ki je marsikdaj odvisna od naših čutov oziroma dojemanja, po drugi strani pa naglasiti nekatere ključne problematike, ki oblikujejo dandanašnjo izkušnjo resničnosti in posledično nakazujejo tudi našo prihodnost.« Kuratorja festivala sta Katerina Mirović in Marko Vivoda.

Na festivalski razstavi v galeriji Vžigalica bo osrednji prostor zasedal poljski umetnik Robert Sochacki; avtorjeva ambientalna postavitev Vmes je zasnovana kot nekakšen odtujen meditacijski prostor, ki spodbuja opazovanje in refleksijo dualizma dveh resničnosti – naravnega, čutnega sveta in njegove digitalizirane, dehumanizirane inačice.

Med 24. majem in 19. junijem bodo na ogled še številne instalacije po mestu: na Trgu francoske revolucije, pri gledališču Glej, pri Križevniški cerkvi, v Gosposvetski ulici, na Bregu ter na Ribjem trgu. Pri zasnovi programa so se pri Svetlobni gverili ponovno povezali s številnimi izobraževalnimi institucijami in mladim ustvarjalcem tako omogočili uresničitev njihovih idejnih zamisli.

Javnega odprtja festivala zaradi aktualnih ukrepov v ponedeljek, 24. maja, organizatorji ne bodo izvedli. Namesto tega vabijo k individualnemu obisku, pri katerem bo v pomoč programska knjižica, v kateri so podrobno predstavljeni vsi festivalski projekti in bo na voljo v galeriji Vžigalica ter Mali galeriji Banke Slovenije. sta