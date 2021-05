Življenje v znamenitih ljubljanskih stavbah: Meksika – hiša, ki je v zadnjem desetletju doživela preporod

“Meksika je preprosto lepa in hkrati monumentalna,” pravi njena dolgoletna stanovalka, ki je s to ljubljansko stanovanjsko stavbo povezana že več generacij. Skozi posredovan spomin in lastne izkušnje pa Meksiko in njeno okolico pozna iz različnih časov.