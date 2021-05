Generalni komisar Egipta za Expo 2020 Ahmed Maghavri Diab je pred nekaj tedni pojasnil, da mora Egipt v zvezi z vprašanjem originalne mumije razrešiti nekaj logističnih vprašanj.

Nedavna selitev 22 mumij staroegipčanskih vladarjev je pritegnila pozornost sveta. Tako imenovano zlato parado faraonov si je v Egiptu ogledalo več tisoč ljudi.

Egiptovske replike in mumija sicer ne bodo edine tovrstne znamenitosti, s katerimi bodo skušale države na svetovni razstavi v Dubaju pritegniti obiskovalce v svoje paviljone. Italija je tako v Dubaj že prepeljala natančno repliko Michelangelovega kipa David, izdelano s tehnologijo 3D-tiska.

Paviljon na 3000 kvadratnih metrih

Egiptovski paviljon se bo sicer na Expu raztezal na okoli 3000 kvadratnih metrih površine, v treh nadstropjih bodo oblikovali 14 območij. Ta bodo predstavljala egiptovsko vizijo trajnostnega razvoja in odražala vse vidike življenja v državi ter načrte za industrije prihodnosti, je dodal Diab.

Svetovna razstava Expo 2020 bi morala v Dubaju potekati med 20. oktobrom 2020 in 10. aprilom 2021, a so jo organizatorji zaradi pandemije preložili. Tako bo potekala od 1. oktobra 2021 do 31. marca 2022.

Expo, ki bo tokrat prvič potekal v eni od arabskih držav, se prednostno osredotoča na trge Bližnjega vzhoda, južne Azije in Afrike. Na njih namreč živi več kot tri milijarde ljudi, Dubaj, ki ga gosti, pa je eno najmočnejših globalnih poslovnih središč, saj ima v njem podružnico več kot 70 odstotkov največjih svetovnih podjetij.