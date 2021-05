V tradicionalni, že 28. čistilni akciji so danes iz Blejskega jezera in okolice odnesli za pol tone odpadkov, med katerimi so se znašli tudi prometni znaki, gume in kolesa, hkrati pa so iz jezera odstranjevali invazivno tujerodno školjko potujočo trikotničarko, s čimer se po navedbah predsednika komisije za ekologijo Slovenske potapljaške zveze Marka Gajića prispeva k uravnoteženosti jezerskega ekosistema.

V akciji so moči združili DPD Bled in ostali klubi Slovenske potapljaške zveze, Mestna občina Bled, Ribiška družina Bled, Infrastruktura Bled, blejski gasilci, reševalci in okoljevarstveniki. Več kot 50 prostovoljcev, med katerimi so bili tudi blejski župan Janez Fajfar, igralec in televizijski voditelj Nik Škrlec, nekdanji okoljski minister Jure Leben in Marko Maver iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.