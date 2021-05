Odstop kot vzgojni ukrep

‘Če oblast mladoletnega, kritično mislečega in odgovornega dijaka postavi pred sodišče, to pomeni, da ne spoštuje ne ustave ne zakonov in da zaničljivo zavrže učiteljsko delo, ki je prispevalo k formiranju teh lastnosti.« Tako so v včerajšnjem pismu zapisali učitelji Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Pridružili so se vrsti učiteljskih pisem, ki so v minulih mesecih opozarjala, da sta izvršna in zakonodajna oblast zapravili vse možnosti za vodenje države. Na to opozarja tudi tretja, sodna veja oblasti. Sporočilo mariborskega sodišča, ki je postopek zoper dijaka, ki je protestiral proti zapiranju šol, nemudoma ustavilo, je bilo jasno: dijak je želel zgolj opozoriti na nevzdržnost in nesorazmernost omejevanja pravice do izobraževanja. S tem je izvrševal svoji ustavni pravici do svobode izražanja in zbiranja.