Krožna pot, ki sta jo vzpostavila Zavod za gozdove Slovenije in družba Slovenski državni gozdovi, je dolga dva kilometra, na njej pa obiskovalec premaga tudi 150 višinskih metrov dokaj strmega vzpona. Pot vodi skozi gozdni rezervat Borovec, do roba pragozda Krokar, na najvišji točki Cerk pa se razpre pogled na mogočne kočevske gozdove. Gozdni rezervat pragozd Krokar skupaj z rezervatom Snežnik ter 76 drugimi območji v dvanajstih evropskih državah predstavlja največji skupinski vpis v Unescov seznam, gre pa za najdragocenejše ostanke evropskih starodavnih bukovih gozdov. Pragozd Krokar s površino 74,5 hektarja je največji od štirih pragozdnih ostankov na Kočevskem in je v lasti države. Odprtje pragozdne poti je tudi uvod v letošnji Teden gozdov, ki bo pod geslom Načrtno z gozdom! potekal od 24. do 30. maja, ko se bo po vsej državi zvrstila vrsta prireditev.