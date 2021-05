Tako sta Bravo in Olimpija kot prvi sobotni par letošnjega zadnjega kroga razrešena vnaprejšnjih kontroverznosti glede lova na naslov. Ne pa tudi glede izpada. Bravo za potrditev obstanka v ligi potrebuje točko, podobno kot tudi Aluminij in Koper. Vprašanje je, kdo iz prve enajsterice Olimpije bo zaradi pokalne tekme s Celjem počival in kako motivirani bodo Bežigrajčani. Stava na remi se ne zdi posebno drzna, kvota 3,50 na tak izid pa niti ni najnižja.

V drugi bistveni tekmi bo Celje poskušalo doma premagati Koper, ki pa predvsem ne sme končati poražen. Težka tekma za Celje, ki bo moralo napadati, na drugi strani pa Koper ima potencial, da kaznuje morebitno domačo napako, kar navaja na stavo na »oba gol« kot tudi na vsaj tri gole skupno. Za slednjo opcijo je kvota 1,70 in je nekaj višja kot za prvo. Na tretji tekmi Domžalam, za katere je tekma nepomembna, prihaja v goste Aluminij po remi ali zmago. In lahko bi bil remi, obenem je kvota 3,80 nanj spodobna, seveda pa se zdi varnejša 1,62 vredna stava na »oba gol«. Enako velja za o ničemer odločujočo tekmo v Sežani, kjer Tabor pričakuje Gorico, v kateri je po neki logiki pričakovati veliko golov. Tudi prek 3,5 skupno, za kar je na voljo kvota 2,00, tudi na tej tekmi pa ne gre prezreti remija, ki pa je vreden že silovitih 4,00. In še posladek sezone. Prekmurci v lovu na naslov v Mariboru. Bržkone bo večina Neštajercev navijala zanje, najbolj poparjeno za Muro pa se zna končati, če bo remi, kar je sicer vredno 3,40. In prav tako povsem verjetno. Sploh ob polčasu.