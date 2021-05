V zadnjem krogu prve lige bo šesterica klubov nastopila s tekmovalnim nabojem. Po štirih popoldanskih tekmah bo konec ugibanj o boju za obstanek, vrhunec tridesete sezone pa bo zvečer v Ljudskem vrtu, kjer se bosta v neposrednem dvoboju za slovenskega prvaka pred navijači pomerila Maribor in Mura.

Šimundža: Najpomembnejša in najtežja tekma na klopi Mure

Že drugič zapored bo državni prvak odločen na najspektakularnejši način, torej z neposrednim dvobojem vodilnih ekip. Tokrat Maribora in Mure, potem ko se je Olimpija s porazom proti Taboru v 96. minuti izločila iz troboja za prvaka. Zagrizena tekmeca Maribor in Mura sama odločata o svoji usodi. V prednosti so Mariborčani, ki jim ustrezata dva izida – zmaga in remi, zato so vijolični lahko tudi preračunljivi. Ker Mura za klubski zgodovinski mejnik potrebuje zmago v gosteh, bo morala zaigrati napadalno z veliko več tveganja od tekmeca. Predvsem navijači Maribora na Štajerskem in Mure v Prekmurju živijo v nestrpnem pričakovanju tekme leta. Med nevtralnimi spremljevalci slovenskega nogometa bo večji del navijaških simpatij na strani Mure.

Še pred nedavnim je kazalo, da je Maribor odpisan za naslov prvaka, zdaj je prvi favorit za lovoriko. Moštvo je pokazalo psihološko trdnost in pravi značaj v sredo v Kopru, ko z igralcem manj ni le brez težav ubranilo vodstva, ampak je številčno oslabljeno doseglo še dva gola. Trener Maribora Simon Rožman se izogiba pritisku vloge favorita z izjavami v slogu, da je zasedba Mure glede števila tekem v prvi ligi izkušenejša. »V naši igri je še veliko rezerv. Smo v položaju, ki smo si ga želeli. Glede na lestvico se bosta pomerili najboljši ekipi na prvenstvu. Pričakujem zanimivo tekmo, o kateri bodo odločale podrobnosti,« pravi Simon Rožman. »V soboto bomo končali tisto, za kar smo delali vso sezono,« je dodal vezist Blaž Vrhovec.

Mura je specialistka za velike tekme. Najboljše igra na derbijih z Mariborom in Olimpijo. Če bi bila tudi na preostalih tekmah na tako visoki ravni glede motivacije, energije in kakovosti izvedbe na igrišču, bi šla v finale sezone s prvega mesta ali pa bi bila že prvakinja. V Prekmurju vlada evforija, trener Ante Šimundža jo miri in poudarja: »Moja najpomembnejša in najtežja tekma na klopi Mure. Tekma z Domžalami je bila najpomembnejša za klub. Uvrstitev v Evropo je bila zaradi pandemije ključna za stabilizacijo kluba. Derbi z Mariborom bo zelo pomemben, ne pa tako zahteven kot proti Domžalam, ko so bili fantje predvsem mentalno na zelo visoki ravni. Smo klub, ki želi zmagati na vsaki tekmi.« Motiv obojih bo izjemen, saj ne gre le za lovoriko, ampak pri Mariboru tudi za podaljšanje pogodb igralcem, pri Muri pa za prodajo najboljših nogometašev v tujino.