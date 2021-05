Prvinski nagon v XXX-izdaji

Sharon Stone se niti po 30 letih ne more otresti filma, s katerim se je proslavila. Gre za triler Prvinski nagon iz leta 1992, v katerem je igrala z Michaelom Douglasom in v enem od prizorom razgaljajoče prekrižala noge. Kot je igralka napisala v svoji biografski knjigi The Beauty of Living Twice, med snemanjem prizora ni vedela, da bodo v filmu v prvem planu tudi njene genitalije. Tega se je zavedla šele med projekcijo filma za agente in odvetnike, ki se je je udeležila tudi sama. »Takrat sem prvič videla posnetek svoje vagine, to pa je bilo dolgo po tem, ko so mi rekli: 'Ničesar ne vidimo, moraš sleči hlačke, ker bela odbija svetlobo, tako da vemo, da jih imaš oblečene.' Ampak stvar je v tem. Ni bilo več važno. Na platnu sem bila jaz s svojimi deli telesa. In morala sem se odločiti,« je zapisala v knjigi in dodala, da se je takoj po projekciji sprla z režiserjem Paulom Verhoevenom: »Šla sem v projekcijsko kabino in mu prisolila zaušnico ter odšla, sedla v avto in poklicala svojega odvetnika Martyja Singerja.«