Japonsko podjetje Sharp, ki je od leta 2016 sicer v večinski lasti tajvanskega podjetja Foxconn, je znano predvsem po televizorjih, malo manj pa je pri nas znan podatek, da podjetje izdeluje tudi pametne telefone. Njihov najnovejši, aquos r6, je nekaj posebnega. Prodaja naprave je za zdaj predvidena zgolj na Japonskem, a je vseeno zanimiva, saj kaže alternativo trenutni inflaciji hrbtnih kamer na mobilnikih. Podjetje Sharp je mobilnik aquos r6 namreč zasnovalo zgolj z eno, a zato toliko bolj ambiciozno kamero na hrbtni strani mobilnika. Naprava tako še najbolj spominja na fotoaparat, s katerim lahko brskamo po spletu in opravljamo klice. V nasprotju s Panasonicovim hibridom med fotoaparatom in androidnim mobilnikom lumix cm1 iz leta 2014, ki je bil prav taka naprava, gre pri aquosu r6 kljub enokamerni obliki za resen premijski telefon, s premijskim dizajnom in premijskimi komponentami.

Če za trenutek odmislimo kamero, se premijskost naprave začne kazati že s podatki o zaslonu. Ta je Sharpov lasten OLED z diagonalo 16,7 centimetra (6,6 palca), ločljivostjo 2730x1260 in izjemnim 240-herčnim osveževanjem slike. Da tolikšna gladkost slike ne bi preveč bliskovito požirala baterije, je frekvenca osveževanja prilagodljiva in premore razpon od 1 do 240 hercev. Tako bo ob gledanju statičnih fotografij frekvenca pri minimumu, medtem ko bo ob igranju akcijskih videoiger ali gledanju videov narasla proti maksimumu za najbolj gladko izkušnjo na mobilnikih doslej.

Premijski izbor komponent se nadaljuje pri procesorju. Ta je Qualcommov snapdragon 888, premore pa še 12 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje. Koristna je tudi 5000-miliamperurna (mAh) baterija, ki je ob zmogljivostih telefona izrednega pomena.