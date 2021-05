Goran Vojnović: Neslovenska nekultura

Pred časom je bil v nekem obskurnem časniku objavljen članek tako imenovanega domačega pisatelja Gorana Vojnovića, v katerem se je ta spraševal, ali se lahko Slovenci razidemo na miren način. Čeprav se zavedam, da je šlo zgolj za še eno v nizu provokacij, s katerimi ta jugoslovenar načrtno seje razdor med Slovence, se mi zdi pomembno odgovoriti. Nahajamo se namreč v za Slovenijo prelomnem času. Še vedno smo globoko v epidemiji in hkrati pred vnovičnim predsedovanjem Evropski uniji. Smo skratka v času, ko bi morali biti Slovenci enotni, ko bi morala tako opozicija kot njen medijski stroj delovati bolj državotvorno in ne poglabljati delitev. V epidemiji namreč ni vlada Janeza Janše, temveč država Slovenija. In tudi Evropski uniji ne bo predsedoval Janez Janša, ampak bo Evropski uniji predsedovala Slovenija. A zapis skrajnega levičarja Vojnovića je najlepši primer tega, kako levica načrtno deluje proti interesom države Slovenije, ker venomer zasleduje le lastne, ideološke interese.