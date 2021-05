Nepremičnine: Obljubljanske občine so pritisnile na zavoro

Cenovno dostopnih nepremičnin je tudi v okolici Ljubljane vse manj, saj so se tamkajšnji župani iz preteklih napak naučili, da nenadzorovano priseljevanje vodi v kolaps družbene in komunalne infrastrukture. Medtem ko investitorji unovčijo lepe dobičke, so občine soočene s prostorsko stisko v vrtcih in šolah, pomanjkanjem zdravnikov, ceste pa so vse bolj polne pločevine.