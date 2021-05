Virus ante portas*

Način, kako je Slovenija na svojih mejah pozabila pravočasno urediti status prebolevnikov, ki so v skladu z veljavnimi navodili cepljeni le z enim odmerkom cepiva, razkriva, da se je epidemija novega koronavirusa prelevila iz medicinskega v vse bolj politično vprašanje. In kot je tipično za naše trenutne razmere, so odgovori vlade Janeza Janše na odprta politična vprašanja kronično zmedeni ali celo povsem nesmiselni.