Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na skupščini v Ljubljani sprejela finančni načrt za leto 2021. V njem predvidevajo 19.892.717 evrov prihodkov (največji delež so televizijske pravice s 4,87 milijona evrov) in 19.881.510 evrov odhodkov (največji delež so reprezentance s 5,4 milijona evrov). Letošnja zneska sta višja predvsem zaradi organizacije evropskega prvenstva do 21 let, katerega sklepni turnir se bo s tekmami četrtfinala začel 31. maja. Lani je imela NZS 12.313.824 evrov prihodkov in je leto končala s 17.341 evri dobička.

Na skupščini so potrdili spremembe v sistemu pokalnega tekmovanja od sezone 2022/23 naprej. Predkrog, prvi in drugi krog bodo znotraj medobčinskih nogometnih zvez. Od tretjega kroga oziroma šestnajstine finala bodo igrali po sistemu na izpadanje z le eno tekmo in brez nosilcev.

Odločitev o morebitni vpeljavi tehnologije VAR v slovenski nogomet bo sprejeta po pridobitvi mnenja FIFA. Slovenska zveza razmišlja, da bi sistem poskusno vpeljala v prvo slovensko nogometno ligo z naslednjo sezono 2021/22 na posameznih tekmah, postopoma pa na vseh prizoriščih.

V letu 2020 je bilo 57.504 registriranih igralcev. Na novo registriranih je bilo 2688 igralcev, kar je dobrih 35 odstotkov manj kot leto prej. »Upad novih registracij gre pripisati odpovedi tekmovanj zaradi epidemije koronavirusa,« so pri NZS zapisali v poročilu za leto 2020. Že štiri leta upada število klubov: 287 je bilo klubov leta 2017, leta 2018 jih je bilo 281, leta 2019 274 in leta 2020 269. NZS je za neposredno financiranje oziroma sofinanciranje delovanja in aktivnosti nogometnih klubov v letu 2020 namenila 1,78 milijona evrov, kar je 14,5 odstotka proračuna. sta, jo