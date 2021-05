Nogometaši Krke pet let po izpadu iz prve lige še niso bili bližje vrnitvi med deseterico najboljših slovenskih moštev. Novomeščani so si po zmagi nad prvakom iz Radomelj krog pred koncem drugoligaške sezone zagotovili drugo mesto, ki prinaša kvalifikacije za vstop v višji razred. Da je urejen klub s prvoligaškim statusom ključnega pomena za razvoj nogometa v dolenjski regiji, poudarja športni direktor Krke in nekdanji reprezentant Sašo Udovič.

»Zelo sem ponosen na dosežek ekipe. Naša zgodba se je začela pred dvema letoma, ko smo za trenerja postavili Zorana Zeljkovića, ki je eden od najbolj perspektivnih mladih slovenskih trenerjev. Ekipo smo selekcionirali z mladimi, hitrimi in dinamičnimi igralci, ki so vsako tekmo napredovali. Imamo eno najmlajših ekip v ligi z veliko igralci iz domačega okolja. Zadnjo tekmo z Radomljami je končalo šest fantov iz naše mladinske šole, kar je za lokalno okolje velik uspeh,« je razložil Sašo Udovič, ki se pogosto udeležuje treningov in sproti spremlja razvoj moštva. Igralci trenirajo na prvoligaški ravni dvakrat na dan, trenerji pa pri svojem delu uporabljajo sodobne metode z videoanalizami.

Krka je z uvrstitvijo v kvalifikacije za prvo ligo presegla klubske cilje. Njen nasprotnik bo znan po jutrišnjem zadnjem krogu prvoligašev, ko se bodo devetemu mestu poskušale izogniti štiri ekipe (Celje, Koper, Aluminij in Bravo). »Prvoligaš bo favorit tega dvoboja, mi pa bomo nastopili kot izzivalci. V zadnjem letu in pol smo drugoligaši odigrali 22 tekem, klubi prve lige pa 52. Ni zanemarljivo, da zaradi ukrepov države pol leta nismo smeli opravljati svojega dela, kar je za mlado ekipo velik udarec. V primerjavi s prvoligaši nismo ravno v enakovrednem položaju, kar pa še ne pomeni, da ne bomo dali vsega od sebe. Kvalifikacije želimo odigrati pošteno z veliko srčnosti in boja na igrišču,« je dodal Sašo Udovič.

Novomeški klub za celoten pogon z vsemi selekcijami, ki združujejo 250 otrok, namenja manj kot 500.000 evrov na leto. Stroški za plače članske ekipe na mesečni ravni znašajo okoli 10.000 evrov, kar Krko po višini proračuna uvršča na sredino lestvice med drugoligaši. Generalni sponzor, ki ima isto ime kot klub, prispeva največ denarja. Če se bomo selili v prvo ligo, bo treba krepko povišati sredstva, saj uspešen preskok iz druge v prvo ligo pomeni največji zalogaj za slovenske klube. »V našem klubu se ne vrtijo velike številke, a vedno vse plačamo v dogovorjenem roku. Zgledno sodelujemo z vodilnim sponzorjem in smo hvaležni, da ima posluh za nogomet. Če se uvrstimo v prvo ligo, bomo morali podpreti projekt s primernim proračunom. Želimo zadržati mlade igralce, za katere se zanimajo tudi boljši klubi doma in v tujini,« je povedal Udovič. Krka je medtem na dotrajanem stadionu dobila nove reflektorje, občina pa za prihodnjo leto, ko bo klub praznoval stoletnico, napoveduje gradnjo nove tribune s slačilnicami.