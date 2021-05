Program 62. Jazz festivala Ljubljana sta oblikovala Bogdan Benigar, vodja programa jazza in glasb sveta v Cankarjevem domu, in Edin Zubčević, umetniški vodja Jazz festa Sarajevo. Izbrala sta 25 koncertov z gosti iz 13 držav in domačimi glasbeniki. Če so lani še orali ledino, kako poiskati pot do svojih poslušalcev navkljub koronaukrepom in jim je to uspelo z edinstvenim konceptom festivala na razdalji, tokrat vračajo koncertni utrip tja, kjer je njegovo mesto – v živo s poslušalci. Zato bo večina koncertov na prostem, v Parku Sveta Evrope in bodo brezplačni, šest pa jih bo v dvoranah in bodo plačljivi, v okviru zahtevanih covid priporočil.

Prihaja Avishai Cohen Zvezda letošnjega festivala bo izraelski basist, skladatelj in vokalist Avishai Cohen, napovedan že lani. V Gallusovi dvorani CD bo nastopil kar dvakrat (29. julija ob 18. uri in 20.30), skupaj z azerbajdžanskim pianistom in skladateljem Elchinom Shirinovom ter komaj 21-letno izraelsko bobnarko Roni Kaspi, ki sicer študira na Berkleejevem glasbenem kolidžu v Bostonu. Cohena poznamo že iz 50. Jazz festivala Ljubljana, ko je nastopil v Križankah. Gre za enega najboljših globalnih basistov in uglednih skladateljev, lani je posnel že svoj 17. album Arvoles, izdal pa ga je pri svoji neodvisni založbi RazDaz Recordz. Predstavil bo zadnji album in tudi še neizdane skladbe. Ljubljanski jazz festival bo ponovno dihal z glasbo Johna Zorna. Album Simulacrum je skladatelj za Johna Medeskega, Matta Hollenberga in Kennyja Grohowskega napisal leta 2015, predstavili ga bodo drugi festivalski dan, zadnji dan pa se jim bo pridružil še mladi ameriški pianist Brian Marsella, da skupaj izvedejo svetovno premiero Zornovega novega projekta Chaos Magic. Marsello bomo slišali tudi v solo projektu.

V koraku z mladimi Med nastopajočimi na letošnjem festivalu bodo Lakiko, ekstravagantna čelistka, skladateljica in pevka iz BiH, ki živi v Švici, zasedba mlade italijanske skladateljice Caterina Palazzi Sudoku Killer, mladi pianist Adis Sirbubalo iz BiH, hrvaško-slovenska elektronsko-jazzovska zasedba Trokut in avstrijski kvartet Purple Is The Color. Med domačimi glasbeniki pa so povabljenci Teo Collori & Momento Cigano, kolektiv Oholo!, zasedba Generator, primorski pozavnist Denis Beganović s triom, trio Pantaloons in kontrabasist Žiga Golob s solo projektom. Rezidenco »mlada raziskovalca« sta dobila Brina Kren in Lenart De Bock, v sklopu .abecedaMojca Zupančič in Luka Zabric, medtem ko Boštjan Gombač in Petra Vidmar pripravljata koncert za otroke. Festival se bo v Klubu CD zaključil s projektom Arkos Quintet feat. Zlatko Kaučič, Marco Colonna, Massimo de Mattia, Boštjan Simon, Vitja Balžalorsky. im