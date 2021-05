»Želimo si, da bi s projektom v vsakdan vrnili vsaj delček normalnosti in razveselili čim več Slovenk in Slovencev. Za izvedbo projekta smo kupili kombi in palačinkomat, s pomočjo katerega bomo pekli palačinke iz pirine moke,« je na današnji predstavitvi projekta na Pogačarjevem trgu v Ljubljani povedala Nastja Kramer Pesek, solastnica blagovne znamke z ekološko prehrano in naravno kozmetiko Malinca, ki je obenem tudi portal z recepti in nasveti za zdravo življenje. Koncept podjetja temelji na zdravem načinu življenja, ki poleg uravnotežene prehrane vključuje tudi rekreacijo, izogibanje stresu in dobre medsebojne odnose.

Tri do štirikrat na teden se bodo predstavniki podjetja z Malinca mobilom odpravili po različnih slovenskih krajih, kjer bodo obiskovalce ob klepetu in osveščanju o zdravem življenju razveseljevali s palačinkami z zdravimi namazi in zdravimi nadomestki kave.